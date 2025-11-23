Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 18:46

Идея для ужина «все смешал — и готово»: готовим сочную курицу с овощами в духовке или аэрогриле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно сочный и ароматный ужин из курицы с овощами без лишних хлопот, запекая все ингредиенты в одной форме. Отличная идея для ужина из рубрики «все смешал — и готово».

Вам понадобится 500 г филе бедра без кости, 4–5 картофелин, 1 болгарский перец, 1 луковица, 2 помидора, чеснок, растительное масло, соль, перец и прованские травы. Картофель нарежьте дольками, перец и помидоры крупными кусками, лук полукольцами. Филе бедра нарежьте порционными кусками. В большую миску сложите все ингредиенты, добавьте 2–3 столовые ложки масла, специи и тщательно перемешайте руками. Выложите смесь в форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 35–40 минут или готовьте в аэрогриле около 20 минут.

Вкус этого блюда — это идеальная гармония: сочное, насыщенное мясо с хрустящей кожицей, нежная картошка и мягкие овощи, которые пропеклись в одном соку, создавая свой собственный ароматный соус. Настоящее спасение, когда нет времени и сил стоять у плиты.

Ранее стало известно, как приготовить курицу с картошкой под чесночной шапочкой: вкуснее мяса по-французски.

