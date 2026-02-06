Идеальный завтрак из Токио: сэндвич тамаго. Секрет в соусе из желтка и йогурта. Объедение!

Это блюдо доказывает, что для потрясающего завтрака не нужны сложные ингредиенты. Пока варятся яйца, вы готовите соус. За 15 минут у вас на столе изысканный, сытный и абсолютно узнаваемый сэндвич в японском стиле.

3 яйца варим вкрутую (8-9 минут после закипания), 1 яйцо — всмятку (4-5 минут). Опускаем в ледяную воду. Чистим. У яиц вкрутую отделяем желтки от белков. Желтки разминаем вилкой в пасту. Белки нарезаем мельчайшим кубиком. Яйцо всмятку аккуратно разделяем, жидкий желток переливаем в небольшую миску для соуса, белок нарезаем кубиком и добавляем к остальным белкам.

В миске с желтком от яйца всмятку смешиваем 1 ч. л. горчицы и 1 ч. л. лимонного сока. Начинаем взбивать венчиком и, не переставая, тонкой струйкой вливаем 70 г растительного масла (как на майонез). Доводим до густой эмульсии. Добавляем 1 ст. л. густого греческого йогурта (или сметаны), 1 ч. л. соевого соуса, соль и перец по вкусу. Перемешиваем.

В миску с размятыми желтками вкрутую выкладываем все нарезанные белки (и от вкрутую, и от всмятку). Заливаем приготовленным соусом. Очень аккуратно, чтобы не превратить в пюре, перемешиваем до однородности. Добавляем мелко нарезанный шнитт-лук (или зеленый лук).

4 ломтика молочной бриоши (или просто белого тостового хлеба хорошего качества) обжариваем на сухой сковороде до легкой, равномерной золотистой корочки с одной стороны.

На сухую (необжаренную) сторону двух ломтиков хлеба щедро выкладываем яичную начинку с горкой. Накрываем оставшимися ломтиками хлеба обжаренной стороной наружу. Слегка прижимаем, оборачиваем пищевой пленкой и даем постоять 5-10 минут, чтобы начинка «схватилась». Затем снимаем пленку, аккуратно срезаем корочки (по желанию) и разрезаем сэндвичи пополам.

