18 февраля 2026 в 15:17

Идеальные вареные яйца без хлопот: как сода превращает очистку в секунды и спасает от рваного белка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чистка вареных яиц часто превращается в мучение: скорлупа прилипает к белку, а пленка отстает плохо. Особенно проблемны свежие яйца, которые рвутся при очистке. Но есть простой лайфхак, который экономит время и делает яйца идеальными без лишних усилий.

Секрет — обычная пищевая сода. Достаточно добавить 1/2 чайной ложки в воду перед варкой. Щелочная среда предотвращает прилипание белка к пленке, и яйца легко очищаются сразу после приготовления. Вкус продукта при этом остается неизменным. После варки полезно сразу поместить яйца в холодную воду — резкий перепад температур еще больше облегчает очистку.

Метод подходит для любых яиц: куриных, перепелиных, утиных. Даже при большом количестве, например для салатов или праздничных закусок, сода превращает утомительное очищение в легкое движение руки. Этот простой трюк давно используют поварские школы — и он работает стабильно в любых условиях.

Ранее сообщалось, что вкусную и ароматную выпечку можно приготовить даже без яиц — это настоящая находка для тех, кто соблюдает Великий пост или просто хочет легкий десерт. Апельсиновый манник получается нежным, воздушным и наполняет дом чудесным цитрусовым ароматом.

