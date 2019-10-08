Специалисты Роспотребнадзора дали советы о температурном режиме в жилых домах, который позволяет избежать вреда для здоровья. В холодное время года идеальной является температура в 18-24 градуса, а в тёплый период — в 20-28 градусов.
Повышенная температура воздуха в помещениях приводит к снижению работоспособности и более быстрому наступлению утомления. При этом увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Возрастает риск заболеть простудными заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, сообщается на
В свою очередь низкая температура в квартире несёт риск заболевания острыми респираторными инфекциями. Также может усугубиться течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и периферической нервной систем.
Низкая влажность оказывает негативное последствие на кожу и слизистые оболочки человека — они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм, — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее News.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по защите от сезонного гриппа. В первую очередь, для того чтобы не заболеть, необходимо сделать прививку. Также следует избегать контактов с людьми, у которых уже присутствует высокая температура, кашель или чихание. Кроме того, рекомендуется чаще делать уборку, проветривать и увлажнять квартиру.
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