https://static.news.ru/photo/7f21cd0c-ea55-11e9-b1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора дали советы о температурном режиме в жилых домах, который позволяет избежать вреда для здоровья. В холодное время года идеальной является температура в 18-24 градуса, а в тёплый период — в 20-28 градусов.

Повышенная температура воздуха в помещениях приводит к снижению работоспособности и более быстрому наступлению утомления. При этом увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Возрастает риск заболеть простудными заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, сообщается на сайте ведомства.

В свою очередь низкая температура в квартире несёт риск заболевания острыми респираторными инфекциями. Также может усугубиться течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и периферической нервной систем.

Низкая влажность оказывает негативное последствие на кожу и слизистые оболочки человека — они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм, — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы по защите от сезонного гриппа. В первую очередь, для того чтобы не заболеть, необходимо сделать прививку. Также следует избегать контактов с людьми, у которых уже присутствует высокая температура, кашель или чихание. Кроме того, рекомендуется чаще делать уборку, проветривать и увлажнять квартиру.