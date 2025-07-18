В доме пахнет сыростью? Эти методы решат проблему быстро

Запах сырости в доме появляется из-за повышенной влажности и недостаточной вентиляции. Эта проблема не только создает дискомфорт, но и может привести к появлению плесени. К счастью, существуют способы избавиться от неприятного запаха без дорогостоящего ремонта.

Первым делом проверьте все помещения на предмет протечек и скопления влаги. Регулярно проветривайте комнаты, особенно ванную и кухню. Используйте адсорбенты влаги — силикагель, древесный уголь или специальные гранулы, которые можно купить в хозяйственном магазине. Расставьте по дому емкости с содой или кофейной гущей, они отлично впитывают запахи. Не забывайте про бытовые осушители воздуха и комнатные растения, которые поглощают лишнюю влагу. Если проблема сохраняется, возможно, стоит обратиться к специалистам для проверки вентиляционной системы.

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