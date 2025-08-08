Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:00

Идеально для посиделок в выходные! Чумовой салат с креветками и авокадо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеально для посиделок в выходные! Чумовой салат с креветками и авокадо! Невероятное блюдо с апельсином и вкусной заправкой — лёгкий и свежий вкус. На 100 граммов всего 105 калорий.

Ингредиенты

  • Рукола — 50 г
  • Креветки очищенные — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Апельсин — 1 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Сыр фета — 50 г
  • Помидоры черри — 100 г

Для соуса

  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Прованские травы — по вкусу

Приготовление

  1. Креветки обжариваем на сковороде с измельчённым чесноком до золотистого оттенка. Апельсин очищаем от кожуры и нарезаем дольками. Авокадо режем кубиками, черри — половинками. На тарелку выкладываем свежую руколу, затем добавляем подготовленные ингредиенты и крошим сыр фета.
  2. В отдельной ёмкости смешиваем оливковое масло, лимонный сок, соевый соус и прованские травы — этим соусом заправляем салат непосредственно перед подачей.

Лёгкий, сочный и богатый вкусами салат станет идеальным выбором для полезного перекуса или лёгкого ужина. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.

креветки
салат
авокадо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.