Идеально для посиделок в выходные! Чумовой салат с креветками и авокадо! Невероятное блюдо с апельсином и вкусной заправкой — лёгкий и свежий вкус. На 100 граммов всего 105 калорий.

Ингредиенты

Рукола — 50 г

Креветки очищенные — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Апельсин — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Сыр фета — 50 г

Помидоры черри — 100 г

Для соуса

Оливковое масло — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соевый соус — 1 ч. л.

Прованские травы — по вкусу

Приготовление

Креветки обжариваем на сковороде с измельчённым чесноком до золотистого оттенка. Апельсин очищаем от кожуры и нарезаем дольками. Авокадо режем кубиками, черри — половинками. На тарелку выкладываем свежую руколу, затем добавляем подготовленные ингредиенты и крошим сыр фета. В отдельной ёмкости смешиваем оливковое масло, лимонный сок, соевый соус и прованские травы — этим соусом заправляем салат непосредственно перед подачей.

Лёгкий, сочный и богатый вкусами салат станет идеальным выбором для полезного перекуса или лёгкого ужина. Приятного аппетита!

