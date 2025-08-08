Идеально для посиделок в выходные! Чумовой салат с креветками и авокадо! Невероятное блюдо с апельсином и вкусной заправкой — лёгкий и свежий вкус. На 100 граммов всего 105 калорий.
Ингредиенты
- Рукола — 50 г
- Креветки очищенные — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Апельсин — 1 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Сыр фета — 50 г
- Помидоры черри — 100 г
Для соуса
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Соевый соус — 1 ч. л.
- Прованские травы — по вкусу
Приготовление
- Креветки обжариваем на сковороде с измельчённым чесноком до золотистого оттенка. Апельсин очищаем от кожуры и нарезаем дольками. Авокадо режем кубиками, черри — половинками. На тарелку выкладываем свежую руколу, затем добавляем подготовленные ингредиенты и крошим сыр фета.
- В отдельной ёмкости смешиваем оливковое масло, лимонный сок, соевый соус и прованские травы — этим соусом заправляем салат непосредственно перед подачей.
Лёгкий, сочный и богатый вкусами салат станет идеальным выбором для полезного перекуса или лёгкого ужина. Приятного аппетита!
