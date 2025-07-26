Идеально для ночного дожора — готовим самую низкокалорийную пиццу

Пицца, которую можно есть даже на поздний ужин, — это легкий и вкусный вариант без лишнего. Основа из куриного фарша, минимум углеводов, простая начинка и нежный сыр — идеальное сочетание для тех, кто следит за питанием. При этом вкус ничем не уступает классической пицце.

Ингредиенты:

куриный фарш — 120 г;

яичный белок — 1 шт.;

соль, сухой чеснок — по вкусу.

Соус:

рикотта или сметана — 15 г;

кетчуп — 1 ч. л.

Начинка:

грибы — 2 шт.;

кукуруза — 1 ст. л.;

помидоры черри — 4 шт.;

сыр моцарелла — 30 г.

Приготовление:

Смешайте фарш с белком, солью и чесноком. Выложите на пергамент в форме основы, слегка прижмите. Смешайте соус из рикотты и кетчупа, смажьте основу. Добавьте грибы, кукурузу и черри, сверху — тертую моцареллу. Запекайте 15–20 минут при 180 °С. Подавайте теплой — пицца остается легкой, но сытной.

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