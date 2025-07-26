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26 июля 2025 в 16:32

Идеально для ночного дожора — готовим самую низкокалорийную пиццу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца, которую можно есть даже на поздний ужин, — это легкий и вкусный вариант без лишнего. Основа из куриного фарша, минимум углеводов, простая начинка и нежный сыр — идеальное сочетание для тех, кто следит за питанием. При этом вкус ничем не уступает классической пицце.

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 120 г;
  • яичный белок — 1 шт.;
  • соль, сухой чеснок — по вкусу.

Соус:

  • рикотта или сметана — 15 г;
  • кетчуп — 1 ч. л.

Начинка:

  • грибы — 2 шт.;
  • кукуруза — 1 ст. л.;
  • помидоры черри — 4 шт.;
  • сыр моцарелла — 30 г.

Приготовление:

  1. Смешайте фарш с белком, солью и чесноком.
  2. Выложите на пергамент в форме основы, слегка прижмите.
  3. Смешайте соус из рикотты и кетчупа, смажьте основу.
  4. Добавьте грибы, кукурузу и черри, сверху — тертую моцареллу.
  5. Запекайте 15–20 минут при 180 °С.
  6. Подавайте теплой — пицца остается легкой, но сытной.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
пиццы
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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