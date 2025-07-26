Идеально для ночного дожора — готовим самую низкокалорийную пиццу

Пицца, которую можно есть даже на поздний ужин, — это легкий и вкусный вариант без лишнего. Основа из куриного фарша, минимум углеводов, простая начинка и нежный сыр — идеальное сочетание для тех, кто следит за питанием. При этом вкус ничем не уступает классической пицце.
Ингредиенты:
- куриный фарш — 120 г;
- яичный белок — 1 шт.;
- соль, сухой чеснок — по вкусу.
Соус:
- рикотта или сметана — 15 г;
- кетчуп — 1 ч. л.
Начинка:
- грибы — 2 шт.;
- кукуруза — 1 ст. л.;
- помидоры черри — 4 шт.;
- сыр моцарелла — 30 г.
Приготовление:
- Смешайте фарш с белком, солью и чесноком.
- Выложите на пергамент в форме основы, слегка прижмите.
- Смешайте соус из рикотты и кетчупа, смажьте основу.
- Добавьте грибы, кукурузу и черри, сверху — тертую моцареллу.
- Запекайте 15–20 минут при 180 °С.
- Подавайте теплой — пицца остается легкой, но сытной.
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