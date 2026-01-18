И салат, и закуска, и гарнир: универсальное блюдо из свеклы на все случаи жизни

Универсальное блюдо из свеклы подойдет на все случаи жизни. Его можно подавать и как салат, и как закуску, и как гарнир. А готовится из доступных продуктов!

Для приготовления вам понадобятся: 3 средние вареные свеклы, 1 крупная морковь, 1 большая луковица, 1 банка консервированной красной фасоли (около 400 г), 2-3 зубчика чеснока, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, черный перец по вкусу, свежая зелень для подачи. Натрите свеклу на терке и отложите в миску. Лук мелко нарежьте и обжарьте с тертой морковью на разогретом масле до мягкости. Снимите с огня и дайте полностью остыть. В большой миске соедините натертую свеклу, остывшую обжаренную смесь лука и моркови, фасоль (слив жидкость), и чеснок, пропущенный через пресс. Аккуратно перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

Дайте салату настояться в холодильнике хотя бы 30 минут для гармонизации вкусов. Подавайте как самостоятельную закуску, гарнир к мясу или намазку на хлеб.

