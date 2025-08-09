Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
И на завтрак, и на поздний перекус: этот румяный десерт не навредит фигуре

Легкая, румяная и ароматная галета — отличный вариант полезного десерта или сладкого завтрака. Основа из творога и рисовой муки получается нежной, а клубничная начинка делает выпечку сочной и яркой.

Смешайте 200 г творога 5%, 1 яйцо, 30 г рисовой муки и сахарозаменитель по вкусу. Выложите массу на антипригарный пергамент, придавая форму круглой лепешки с бортиками. Сверху распределите 120 г нарезанной замороженной клубники. Выпекайте при 180 °C около 30 минут — до золотистой корочки по краям. Подавайте теплой или остывшей.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

