Хватит поливать клумбу каждый вечер: цветы для жары и духоты — заполонят сад бутонами, как у роз и гербер

Если вы мечтаете о цветнике, которому нипочем летняя жара и духота и который не будет требовать бесконечных поливов, обратите внимание на эти растения.

Портулак крупноцветковый, или «ковровая роза», — это низкорослое растение с мясистыми, сочными листьями, которые накапливают влагу про запас, как у кактуса. Его яркие махровые цветы желтых, красных, оранжевых и розовых оттенков раскрываются только на солнце и сплошным ковром устилают землю даже на самых бедных каменистых почвах.

Арктотис — его крупные соцветия до 10 см в диаметре напоминают экзотические герберы с металлическим блеском лепестков, а засухоустойчивость и ветростойкость позволяют ему цвести в самое знойное лето без полива.

Цинния — «железная леди» цветника, которая выдерживает палящее солнце и радует шапками ярких соцветий с июля до самых заморозков.

Посадите их один раз в начале лета, и даже в самый знойный август ваша клумба будет сиять яркими красками, пока соседские цветы томятся от жажды.

