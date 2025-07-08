Хрустящие сырные печеньки — сконы! Всего 3 ингредиента и 15 минут времени! Эти сконы не требуют яиц, масла или специй. Всё просто: сыр, йогурт, мука. И да, они получаются с идеальной текстурой — очень нежные внутри, аппетитные снаружи и с насыщенным сырным вкусом. Лучше готовить сразу двойную порцию — уходят моментально!

Ингредиенты

Твёрдый сыр — 200 г

Мука — 300 г + немного для присыпки

Натуральный йогурт — 250 г

Соль по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C градусов, застелите противень пергаментом. Натрите сыр, 50 г отложите для верха. Остальное смешайте с мукой, солью и йогуртом. Присыпьте стол мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной 2 см. Аккуратно вырежете кружки, соберите обрезки и повторите. Выложи заготовки на противень, немного посыпьте сыром. Выпекайте около 20 минут до аппетитной золотистой корочки.

Готово! Подавайте горячими — эти сконы невероятно хороши и сами по себе, и с супом, и просто с маслом.

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