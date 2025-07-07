Биг-драник из картошки и кабачка! Чумовая начинка из сельди и нежного сыра

Биг-драник из картошки и кабачка! Чумовая начинка из сельди и нежного сыра

Биг-драник из картошки и кабачка! Чумовая начинка из сельди, творожного нежного сыра и руколы. Большой хрустящий драник с золотистой корочкой — идеальная основа для изысканной закуски! На него мы намажем нежный творожный сыр, выложим кусочки ароматной слабосоленой сельди и свежую руколу. Отличный вариант для завтрака или необычной закуски к ужину!

Ингредиенты для драника

Картофель — 300 г

Кабачок — 100 г

Яйцо — 1 шт

Мука — 40 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Растительное масло — 30 мл

Для начинки

Творожный сыр — 100 г

Филе слабосоленой сельди — 70 г

Рукола — 20 г

Приготовление

Картофель и кабачок очистить, натереть на крупной терке, хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешать. На разогретую сковороду с маслом вылить всю массу, формируя один большой драник. Обжаривать на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовый драник переложить на тарелку. Намазать творожным сыром, сверху выложить нарезанную сельдь и руколу. Подавать теплым, разрезав на порционные кусочки.

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