Биг-драник из картошки и кабачка! Чумовая начинка из сельди и нежного сыра

Биг-драник из картошки и кабачка! Чумовая начинка из сельди, творожного нежного сыра и руколы. Большой хрустящий драник с золотистой корочкой — идеальная основа для изысканной закуски! На него мы намажем нежный творожный сыр, выложим кусочки ароматной слабосоленой сельди и свежую руколу. Отличный вариант для завтрака или необычной закуски к ужину!
Ингредиенты для драника
- Картофель — 300 г
- Кабачок — 100 г
- Яйцо — 1 шт
- Мука — 40 г
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Растительное масло — 30 мл
Для начинки
- Творожный сыр — 100 г
- Филе слабосоленой сельди — 70 г
- Рукола — 20 г
Приготовление
- Картофель и кабачок очистить, натереть на крупной терке, хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешать.
- На разогретую сковороду с маслом вылить всю массу, формируя один большой драник. Обжаривать на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Готовый драник переложить на тарелку. Намазать творожным сыром, сверху выложить нарезанную сельдь и руколу. Подавать теплым, разрезав на порционные кусочки.
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