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07 июля 2025 в 05:00

Биг-драник из картошки и кабачка! Чумовая начинка из сельди и нежного сыра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Биг-драник из картошки и кабачка! Чумовая начинка из сельди, творожного нежного сыра и руколы. Большой хрустящий драник с золотистой корочкой — идеальная основа для изысканной закуски! На него мы намажем нежный творожный сыр, выложим кусочки ароматной слабосоленой сельди и свежую руколу. Отличный вариант для завтрака или необычной закуски к ужину!

Ингредиенты для драника

  • Картофель — 300 г
  • Кабачок — 100 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Мука — 40 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Растительное масло — 30 мл

Для начинки

  • Творожный сыр — 100 г
  • Филе слабосоленой сельди — 70 г
  • Рукола — 20 г

Приготовление

  1. Картофель и кабачок очистить, натереть на крупной терке, хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешать.
  2. На разогретую сковороду с маслом вылить всю массу, формируя один большой драник. Обжаривать на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  3. Готовый драник переложить на тарелку. Намазать творожным сыром, сверху выложить нарезанную сельдь и руколу. Подавать теплым, разрезав на порционные кусочки.

Ранее мы делились рецептом блюда, которое летом можно есть тоннами! Рулеты из кабачка с корейской морковью и сыром.

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завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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