28 августа 2025 в 11:44

Бывшего министра в Польше избили у ресторана из-за коронавируса

Экс-главу Минздрава Польши Недзельского избили за его решения в пандемию

Адам Недзельский Адам Недзельский Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского избили около ресторана в городе Седльце, сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на главу Мазовецкой воеводской больницы имени Св. Иоанна. Именно туда госпитализировали пострадавшего после нападения.

По словам очевидцев, в момент атаки злоумышленники громко критиковали решения, принятые экс-министром во время пандемии коронавирусной инфекции. Главный врач больницы Мариуш Межуски заявил, что травмы Недзельского не были серьезными, поэтому он покинул больницу.

Нападавших удалось задержать. Ими оказались двое мужчин в возрасте 35 и 39 лет. Сам Недзельский рассказал, что его ударили кулаком по лицу, повалили на землю, а затем пнули. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после произошедшего призвал полицию принять немедленные меры.

Ранее в Пензенской области возбудили уголовное дело после избиения главы Каменского района Александра Помогайбо. Отмечается, что мужчину избили металлической трубой. По словам очевидцев, местный житель пошел на этот шаг из-за оскорбления: якобы политик назвал его «свиньей».

Польша
избиения
происшествия
драки
