День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:29

Для жителей европейской страны подготовили брошюру на случай войны

Для жителей Польши создали брошюру с указаниями на случай войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Польши завершило работу над «Справочником по безопасности» — руководством к действию в случае чрезвычайных ситуаций или войны, сообщает Gazeta.pl. Презентация брошюры состоялась с участием министра обороны Владислава Косиняк-Камыша и министра внутренних дел Марчина Кервиньского.

Как сообщил Кервиньский, бумажные экземпляры пособия будут разосланы почтой всем гражданам страны в конце 2025 — начале 2026 года. Электронная версия документа уже опубликована на специализированном портале, а вскоре будет также доступна и на платформе государственных услуг.

Инициатива по созданию подобного справочника была анонсирована польскими властями еще в декабре 2024 года. При этом в Варшаве отметили, что ориентировались на опыт Швеции и Финляндии, которые разработали и обновили аналогичные материалы ранее.

Ранее Косиняк-Камыш рассказал, что на юго-востоке Польши ведется строительство нового военно-тренировочного лагеря для подготовки украинских военнослужащих. Объект возводится на территории учебно-тренировочного центра сухопутных войск в городе Нова-Демба, передает он.

войны
Польша
Европа
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Названа новая роль Венгрии на мировой арене
Пашинян после месячного молчания призвал католикоса всех армян уйти с поста
Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы
Пашинян анонсировал важную встречу в Пекине
«Токсичный элемент»: продюсер о неудавшейся фан-встрече Макаревича
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.