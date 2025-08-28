Для жителей европейской страны подготовили брошюру на случай войны Для жителей Польши создали брошюру с указаниями на случай войны

Правительство Польши завершило работу над «Справочником по безопасности» — руководством к действию в случае чрезвычайных ситуаций или войны, сообщает Gazeta.pl. Презентация брошюры состоялась с участием министра обороны Владислава Косиняк-Камыша и министра внутренних дел Марчина Кервиньского.

Как сообщил Кервиньский, бумажные экземпляры пособия будут разосланы почтой всем гражданам страны в конце 2025 — начале 2026 года. Электронная версия документа уже опубликована на специализированном портале, а вскоре будет также доступна и на платформе государственных услуг.

Инициатива по созданию подобного справочника была анонсирована польскими властями еще в декабре 2024 года. При этом в Варшаве отметили, что ориентировались на опыт Швеции и Финляндии, которые разработали и обновили аналогичные материалы ранее.

