Полиция Кузбасса задержала мигранта после взятки сотруднику ФСБ

В Кемеровской области задержали мигранта-нелегала из Закавказья после предложенной взятки сотруднику ФСБ, пишет «Ciбдепо» со ссылкой на СК и ФСБ Кузбасса. Иностранец, которому запретили въезд в Россию, подделал документы и пересек границу.

Когда злоумышленника поймали, он через мигранта-посредника предложил сотруднику ФСБ 100 тысяч рублей за сокрытие преступление. Представитель ФСБ, участвовавший в оперативно-розыскном мероприятии, открыто предупредил взяткодателя об уголовной ответственности за противоправные действия. Однако денежные средства все же были переданы.

Все происходящее фиксировалось в рамках запланированной операции. После передачи денег мигранта и его посредника задержали. Расследование уже завершено. Уголовное дело в отношении мужчин с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

В Новосибирске ранее задержали гендиректора клиники им. Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя по экономике и финансам Артема Пухальского. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере при заключении госконтрактов.