Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:12

Румяные сырные мини-пиццы из кабачка! Готовим вкуснятину за 12 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мини-пиццы из кабачков — вкусная хитрость для всей семьи! Эти ароматные кружочки стали моим секретным оружием, когда нужно накормить привередливых едоков. Хрустящая кабачковая основа, расплавленный сыр и любимые топпинги — получается вкуснее традиционной пиццы! Идеальный вариант для легкого ужина или дружеских посиделок.

Тебе понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 100 г твердого сыра, помидоры черри, ветчина или куриная грудка, итальянские травы, соль, растительное масло.

Приготовление: кабачки нарежь кружочками толщиной 1 см, слегка посоли и оставь на 10 минут. Обсуши бумажным полотенцем. Смешай яйца с мукой и щепоткой соли — получится кляр. Обмакни кабачковые кружочки, обжарь с двух сторон до золотистой корочки. Выложи на противень, сверху — кусочки ветчины, ломтики помидоров, посыпь сыром и травами. Запекай 7–10 минут при 180 °С, пока сыр не расплавится.

Эти мини-пиццы хороши и горячими, и холодными. Можно экспериментировать с начинками: грибы, оливки, сладкий перец — все, что любите! Дети особенно оценят такой веселый формат.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

кабачки
рецепты
кулинария
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.