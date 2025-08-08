Румяные сырные мини-пиццы из кабачка! Готовим вкуснятину за 12 минут

Мини-пиццы из кабачков — вкусная хитрость для всей семьи! Эти ароматные кружочки стали моим секретным оружием, когда нужно накормить привередливых едоков. Хрустящая кабачковая основа, расплавленный сыр и любимые топпинги — получается вкуснее традиционной пиццы! Идеальный вариант для легкого ужина или дружеских посиделок.

Тебе понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 100 г твердого сыра, помидоры черри, ветчина или куриная грудка, итальянские травы, соль, растительное масло.

Приготовление: кабачки нарежь кружочками толщиной 1 см, слегка посоли и оставь на 10 минут. Обсуши бумажным полотенцем. Смешай яйца с мукой и щепоткой соли — получится кляр. Обмакни кабачковые кружочки, обжарь с двух сторон до золотистой корочки. Выложи на противень, сверху — кусочки ветчины, ломтики помидоров, посыпь сыром и травами. Запекай 7–10 минут при 180 °С, пока сыр не расплавится.

Эти мини-пиццы хороши и горячими, и холодными. Можно экспериментировать с начинками: грибы, оливки, сладкий перец — все, что любите! Дети особенно оценят такой веселый формат.

