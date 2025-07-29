Хрустящие, острые, ароматные! Шампиньоны по-корейски — обалденная закуска!

Маринованные шампиньоны по-корейски — острая закуска, которая покорит всех. Если вы любите пикантные закуски с ярким вкусом, эти маринованные шампиньоны по-корейски станут вашим новым фаворитом! Грибы получаются хрустящими, в меру острыми, с насыщенным ароматом чеснока, кориандра и свежей кинзы. Прелесть этого рецепта в том, что он готовится буквально за пару часов — идеально, когда гости уже на пороге, а угощать нечем. Маленькие шампиньоны, замаринованные целиком, смотрятся особенно аппетитно, но если под рукой только крупные грибы — просто нарежьте их на четвертинки. Подавайте как самостоятельную закуску или дополнение к мясным блюдам — и готовьтесь к восторженным отзывам!

400 г свежих шампиньонов тщательно промойте, крупные грибы разрежьте на части. 120 г лука нарежьте полукольцами, 1 красный перец — тонкой соломкой. 4 зубчика чеснока пропустите через пресс, 40 г кинзы мелко порубите. В сковороде разогрейте 80 мл растительного масла, добавьте 1 ч. л. семян кориандра, 0,5 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. молотого чили и черный перец по вкусу. Прогрейте специи 1 минуту, затем добавьте грибы, лук и перец. Жарьте 5–7 минут на среднем огне, помешивая. Снимите с огня, добавьте чеснок, кинзу, 2 ст. л. уксуса, 2 ч. л. сахара и соль по вкусу. Тщательно перемешайте, переложите в стеклянную емкость и оставьте мариноваться при комнатной температуре 2 часа. Перед подачей охладите.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!