Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 19:56

Хрустящее удовольствие: готовим сочную грудинку с чесноком и специями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грудинка в духовке представляет собой простое и сытное мясное блюдо с насыщенным вкусом. Это сочетание отличается сочностью мяса и аппетитной хрустящей корочкой с ароматом чеснока и специй. Быстрое приготовление делает блюдо идеальным решением для повседневного и праздничного стола.

Для приготовления потребуется: 1 кг свиной грудинки, 4–5 столовых ложек майонеза, 4–5 чайных ложек горчицы, 3 зубчика чеснока, 2 чайные ложки соли, черный молотый перец по вкусу. Грудинку нарезают порционными кусками. Чеснок измельчают и смешивают с майонезом, горчицей, солью и перцем. Полученным маринадом обильно смазывают мясо со всех сторон. Выкладывают грудинку на противень и запекают в разогретой до 200 градусов духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в майонезно-горчичном маринаде — он создает идеальную хрустящую корочку и сохраняет сочность мяса внутри. Подают блюдо горячим с картофелем, овощами или свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
мясо
свинина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.