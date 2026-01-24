Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 13:51

Хрустящая картошка по-новому: готовлю смэш-пот вместо фри — румяная, нежная и без тонны масла

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо выглядит настолько впечатляюще, что кажется сложным. На деле же все просто: сварил, раздавил, смазал маслом со специями и запек. Активных действий — 10 минут, а результат — целый противень золотистого, ароматного картофеля, который станет идеальным гарниром к мясу, рыбе или даже самостоятельной закуской с соусом.

Картофель (800 г) среднего размера тщательно мою щеткой. Не очищая, закладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, добавляю соль (1–2 ст. л.) и довожу до кипения. Варю 15–20 минут до состояния, когда картофель легко протыкается вилкой, но еще не разваливается. Воду сливаю и даю картофелю немного остыть и обсохнуть 5–10 минут.

Разогреваю духовку до 200 °C. Противень застилаю пергаментом. Каждую вареную картофелину аккуратно раскладываю на противне. Сверху накрываю его плоской стороной большой поварской лопатки, ладонью или дном стакана и слегка надавливаю, чтобы картофелина треснула и расплющилась, но не рассыпалась полностью.

В отдельной пиале растапливаю сливочное масло (50–70 г). Добавляю к нему сушеные итальянские травы (2 ч. л.), соль по вкусу и чеснок (2 зубчика), пропущенный через пресс. Перемешиваю.

С помощью кисточки обильно смазываю каждый «битый» картофель ароматным масляным соусом, стараясь, чтобы он попал и в трещинки.

Запекаю в разогретой духовке 25–30 минут, пока края картофеля не станут золотисто-коричневыми и хрустящими, а сверху не появится аппетитная корочка. Подаю горячим прямо с противня, посыпав свежей рубленой зеленью (петрушка, укроп) при желании.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка по-гениальному: клецки шленские с жареным луком и шкварками — простота, которая работает
Общество
Картошка по-гениальному: клецки шленские с жареным луком и шкварками — простота, которая работает
Картошка, яйца и сосиски — сочная запеканка: готовить просто, а выглядит так, как будто очень старалась
Общество
Картошка, яйца и сосиски — сочная запеканка: готовить просто, а выглядит так, как будто очень старалась
Горсть грибов, сыр и ложка муки — мешаю тесто. Через 15 минут на столе хрустящие лепешки. Хоть на завтрак, хоть на ужин
Общество
Горсть грибов, сыр и ложка муки — мешаю тесто. Через 15 минут на столе хрустящие лепешки. Хоть на завтрак, хоть на ужин
Котлеты как у мадам Клико: французский шик на вашем столе без лишних хлопот
Общество
Котлеты как у мадам Клико: французский шик на вашем столе без лишних хлопот
Волшебный крем‑воздух: десерт как из премиального кафе без лишних хлопот
Общество
Волшебный крем‑воздух: десерт как из премиального кафе без лишних хлопот
еда
картофель
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы дата и место прощания с Олейниковым
Как выбрать новую кухню: от планировки до фурнитуры
«Украинцы перешли в наступление»: Орбан вновь сказал «нет» Киеву
На Западе указали на скрытое значение переговоров в Абу-Даби
«Может вырваться и другой»: Онищенко об угрозе новой пандемии в 2026 году
Москвичам сообщили о самой холодной ночи с начала зимы
На Западе привели доводы в пользу отказа от покупки Гренландии
Животные на службе: получают ли зарплату собаки и есть ли у них пенсия
Гастроэнтеролог назвал кофеманам максимальную дозу эспрессо
Эксперт предрекла массовое банкротство ресторанов в Киеве
Королевская семья Британии: новости, Кейт в бешенстве от слухов о разводе
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Зеленский обратился к Трампу после удара ВС России по энергетике
Больше половины жителей Турции проголосовали за досрочные выборы
В США раскрыли, согласится ли Зеленский уступить территории
Российская лыжница вышла в четвертьфинал в спринте на Кубке мира
Погода в Москве в воскресенье, 25 января: ждать ли сильного ветра и морозов
Дания попросила НАТО обратить внимание на Арктику
25 января — Татьянин день и День студента: история двойного праздника
Раскрыты детали переговорного процесса в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.