Хрустящая картошка по-новому: готовлю смэш-пот вместо фри — румяная, нежная и без тонны масла

Это блюдо выглядит настолько впечатляюще, что кажется сложным. На деле же все просто: сварил, раздавил, смазал маслом со специями и запек. Активных действий — 10 минут, а результат — целый противень золотистого, ароматного картофеля, который станет идеальным гарниром к мясу, рыбе или даже самостоятельной закуской с соусом.

Картофель (800 г) среднего размера тщательно мою щеткой. Не очищая, закладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, добавляю соль (1–2 ст. л.) и довожу до кипения. Варю 15–20 минут до состояния, когда картофель легко протыкается вилкой, но еще не разваливается. Воду сливаю и даю картофелю немного остыть и обсохнуть 5–10 минут.

Разогреваю духовку до 200 °C. Противень застилаю пергаментом. Каждую вареную картофелину аккуратно раскладываю на противне. Сверху накрываю его плоской стороной большой поварской лопатки, ладонью или дном стакана и слегка надавливаю, чтобы картофелина треснула и расплющилась, но не рассыпалась полностью.

В отдельной пиале растапливаю сливочное масло (50–70 г). Добавляю к нему сушеные итальянские травы (2 ч. л.), соль по вкусу и чеснок (2 зубчика), пропущенный через пресс. Перемешиваю.

С помощью кисточки обильно смазываю каждый «битый» картофель ароматным масляным соусом, стараясь, чтобы он попал и в трещинки.

Запекаю в разогретой духовке 25–30 минут, пока края картофеля не станут золотисто-коричневыми и хрустящими, а сверху не появится аппетитная корочка. Подаю горячим прямо с противня, посыпав свежей рубленой зеленью (петрушка, укроп) при желании.

