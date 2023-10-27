HR-эксперт перечислила главные ошибки деловой переписки HR-эксперт Шогенова: в деловых письмах не стоит писать «ребзя» или «горит»

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Отсутствие темы письма и конкретики, неформальный тон, а также избыток канцелярских формулировок и клише являются наиболее частыми ошибками в деловой переписке, рассказала в беседе с РИАМО карьерный эксперт службы занятости населения Москвы Ирина Шогенова. По ее словам, недопустимо фамильярно обращаться к адресату, например со словом «ребзя», а также указывать, что проблема «горит».

То, как вы разговариваете с друзьями, совершенно недопустимо в деловом общении. Не начинайте письмо со слов: «Доброго времени суток!», «Приветик!», в качестве приветствия подойдет: «Добрый день!» или «Здравствуйте!» Не стоит писать: «Народ! Коллеги! Ребзя!», лучше обратитесь по имени к каждому получателю, — посоветовала специалист.

Также она рассказала, что слова «срочно» или «горит» в деловой переписке могут стать триггером для коллег. Вместо этого лучше указать конкретную дату или время, когда нужно выполнить то или иное действие. Кроме того, следует избегать канцеляризмов и шаблонных фраз — они делают письмо сухим и малопонятным. Также эксперт порекомендовала взять за правило всегда указывать тему письма, а текст проверять на наличие ошибок и опечаток.

Обилие опечаток может стать показателем того, что человек даже не прочитал письмо перед отправкой. Проверяйте свои письма на ошибки. Если сомневаетесь, обратитесь к справочнику по пунктуации или орфографическому словарю, — добавила Шогенова.

Ранее эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова рассказала, что сохранить «экологичные» отношения в родительских чатах возможно, если все участники заранее выработают некий свод правил поведения, а также выберут модератора. Это может быть педагог или ответственный родитель.