Эксперт по этикету рассказала об «экологичном» родительском чате Эксперт по этикету Баранова: в родительском чате нужно выбрать модератора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чаты для родителей школьников практически всегда являются стрессом для мам, пап и учителей, рассказала в беседе с «Радио 1» эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова. По ее словам, сохранить «экологичные» отношения в сети возможно, если все участники заранее выработают некий свод правил поведения, а также выберут модератора. Это может быть педагог или ответственный родитель.

Должен быть кто-то ответственный, кто время от времени может напоминать участникам, что все, что напрямую не относится к чату, можно обсуждать в других ветках. <...> Хорошо, когда появляются правила чата, в которых говорится, что нежелательно делать, о чем говорить, как себя вести, — пояснила специалист.

Также она рассказала, что решать конфликтные ситуации, зачастую возникающие в чатах, можно с помощью А-синхронной коммуникации или, попросту говоря, игнорирования. Эксперт напомнила, что человек не обязан отвечать на сообщение в ту же секунду, у него есть возможность ответить через пару минут или вообще на следующий день. В этом случае не придется жалеть о лишних словах, написанных на эмоциях.

Отдельной проблемой школьных чатов Баранова назвала голосовые сообщения, когда одни родители и учителя не могут написать сообщение текстом, другие — не могут послушать голосовое.

Если мы решили, что голосовые по объективным причинам нам не подходят, мы не хотим в чат получать такие вещи, то можно это указать в правилах, обсудить этот момент всем вместе, — предложила эксперт.

В беседе с изданием президент Ассоциации педагогов Московской области «Учителя русского языка и литературы» Анна Шмелева, в свою очередь, напомнила, что школьный чат для родителей создается классным руководителем для конкретных объявлений, поэтому в переписке необходимо соблюдать этические нормы общения с педагогом и друг с другом.

Обсуждать, критиковать учеников, учителей, друг друга недопустимо. Экология общения должна быть соблюдена. Учитель должен чувствовать уважительное к себе отношение, — отметила педагог.

Ранее психолог Мария Философ рассказала, что детей нельзя ругать, тем более недопустимо оскорблять их за плохие оценки в школе, так как подобное отношение развивает в ребенке неуверенность в себе. По ее словам, школьник привыкнет угождать и взрослым, и окружающим и начнет «выторговывать отметки», но знаний не получит.