Хотите идеальную гороховую кашу без многочасового ожидания? Два кулинарных лайфхака, которые превратят самый твердый горох в нежное пюре

Этот метод — спасение для забывчивых и занятых. Не нужно планировать ужин с утра, замачивая горох. Простые манипуляции в процессе варки компенсируют отсутствие предварительной подготовки и приведут к безупречному результату.

Что понадобится

Горох колотый — 250 г, вода питьевая — 1,2 л, сода пищевая — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, масло растительное (для подачи) — 2–3 ст. л., зелень свежая (укроп, петрушка) — для подачи.

Как готовлю

Тщательно промываю горох в нескольких водах, пока стекающая жидкость не станет прозрачной. Перекладываю его в кастрюлю с толстым дном, идеально — в казан.

Заливаю 500 мл холодной воды и ставлю на средний огонь. После закипания провариваю 2 минуты, затем полностью сливаю воду через сито и ополаскиваю горох холодной проточной водой.

Возвращаю горох в кастрюлю, снова заливаю 500 мл свежей холодной воды и добавляю соду, хорошо перемешиваю. Довожу до кипения на среднем огне, аккуратно снимаю образующуюся пену.

Убавляю огонь до минимума и варю, периодически помешивая. Примерно через 15 минут горох начнет активно развариваться. По мере выкипания жидкости и загустения массы подливаю холодную воду небольшими порциями, примерно по 100 мл, постоянно помешивая.

Общее время варки составляет около 30 минут. Когда горох достигнет желаемой мягкости и консистенции, солю по вкусу, снимаю с огня и даю настояться под крышкой 5–10 минут. Перед подачей заправляю растительным маслом и посыпаю рубленой зеленью.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.