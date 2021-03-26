Путин рассказал о смерти от COVID-19 «хорошего знакомого» в Латвии

https://static.news.ru/photo/2a049776-8e2f-11eb-87d0-96000091f725_660.jpg Фото: Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

«Бывший коллега» Владимира Путина умер от COVID-19 в Латвии, рассказал сам президент РФ во время выступления на форуме «Россия — страна возможностей». Политик добавил, что покойный был его давним хорошим знакомым.

Выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген там, который не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет, ничего нет. Говорят, мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет, — отметил Путин.

По словам президента, пациента предложили доставить в Москву, делали всё, чтобы вывезти человека, но не получилось — «хороший знакомый» скончался. Кроме того, лидер заявил, что система здравоохранения РФ «отвечает уровню сегодняшнего дня».

Путин напомнил, что многие государства, считающие свою медицину развитой, не показали такого результата в борьбе с распространением нового коронавируса, как РФ.

В августе 2020 года, объявляя о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V», Путин отметил, что одна из его дочерей испытала препарат на себе. Сам президент вакцинировался 23 марта. Процедура была непубличной. В Кремле не назвали препарат, которым привился Путин, однако известно, что речь идёт об одной из трёх разработанных в России вакцин. Глава государства заявил, что намерен расширить географию рабочих поездок после получения прививки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самочувствие президента Владимира Путина после вакцинации от коронавируса остаётся хорошим, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, какие-либо сопутствующие эффекты прививки так и не проявились.