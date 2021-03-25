Песков рассказал о состоянии Путина после вакцинации

https://static.news.ru/photo/938a2d36-8e1c-11eb-a365-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самочувствие президента Владимира Путина после вакцинации от коронавируса остаётся хорошим. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, какие-либо сопутствующие эффекты прививки так и не проявились.

Насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было, — подчеркнул Песков.

Вместе с тем, он оказался не готов рассказать о физической активности президента и пообещал уточнить, воздерживается ли сейчас Путин от нагрузок.

Что касается близкого окружения главы государства, то, по информации Пескова, они также прошли вакцинацию, «даже раньше привились». Он напомнил, что Путин и сам однажды упоминал об этом.

Путину вкололи первый компонент вакцины 23 марта. Процедура была непубличной. Какая именно из трёх российских вакцин была использована, в Кремле уточнять не стали. Через три недели российскому лидеру должны ввести второй компонент препарата.

Сам президент после вакцинации заявил, что после выработки антител расширит географию рабочих поездок, писал NEWS.ru.

О том, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину «Спутник V», Путин рассказал 11 августа 2020 года. В тот же день он сообщил о регистрации препарата.