Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1595e6b6-dbae-11ea-bd6c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он уточнил, что официально это произошло утром 11 августа.

Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки, — сказал Путин.

Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа. В ближайшее время вакцина должна поступить в медицинские учреждения.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация будет добровольной. Тем не менее россияне проявляют большой интерес к такой возможности.