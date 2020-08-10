Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Он уточнил, что официально это произошло утром 11 августа.
Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки, — сказал Путин.
Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа. В ближайшее время вакцина должна поступить в медицинские учреждения.
Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.
В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация будет добровольной. Тем не менее россияне проявляют большой интерес к такой возможности.
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