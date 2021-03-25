Путин изучит эффект своей прививки и расширит географию поездок

https://static.news.ru/photo/00bef32e-8d6d-11eb-b8fd-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин, привившийся 23 марта от нового коронавируса первым компонентом вакцины, впервые затронул эту тему. Политик отметил, что после выработки антител расширит географию рабочих поездок. В Кремле не раскрывают, какое именно вещество получил президент.

Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, об этом знают сам Путин и его врач. Но это несущественно, поскольку все три существующие вакцины отечественного производства «надёжны, эффективны и безопасны».

Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров, — рассказал Путин во время онлайн-встречи с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Таким образом лидер ответил на приглашение в гости директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной. На данный момент в РФ разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании по вакцинации населения Путин подчеркнул, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.

Ранее NEWS.ru писал, что российские тест-системы и вакцины эффективны не только в отношении базового штамма коронавирусной инфекции. Они работают и против так называемых британской и южноафриканской разновидностей, заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.