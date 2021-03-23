Песков: только Путин и его врач знают, какую вакцину выбрал президент

https://static.news.ru/photo/24c7212c-8c84-11eb-be6e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, какой вакциной российский лидер Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции. По словам представителя Кремля, это знают сам Путин и его врач.

Мы ещё вчера говорили, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, эффективны и безопасны. Поэтому нет никакой разницы, какой именно вакциной привился президент. А какую именно вакцину он выбрал, знает он сам и врач, который делал эту прививку, — цитирует ТАСС Пескова.

Вместе с тем он отметил, что Путин получил только первый компонент препарата. Соответственно, по словам Пескова, главе государства предстоит ещё одна прививка — это произойдёт приблизительно через три недели.

О намерении вакцинироваться Владимир Путин сообщил в понедельник во время совещания по вакцинации населения. Прививку он сделал во вторник, 23 марта — мероприятие было непубличным. Дмитрий Песков уточнил, что президент не является сторонником вакцинации «под камеры», он и без этого многое делает для пропаганды российских вакцин.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Такое предположение сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где препарат разработали.