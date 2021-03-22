Путин сообщил о производстве первых партий вакцины «КовиВак»

https://static.news.ru/photo/880b60a4-8b0d-11eb-8017-96000091f725_660.jpg Фото: minobrnauki.gov.ru

Первые партии третьей по счёту российской вакцины от коронавирусной инфекции — «КовиВак» центра Чумакова — уже произведены. Об этом на совещании по вакцинации населения сообщил президент РФ Владимир Путин.

Ещё одна вакцина — Федерального научного центра имени Чумакова, «КовиВак», — готовится к вводу в гражданский оборот. Первые её партии уже произведены. Словом, сегодня Россия обладает уже тремя вакцинами, и, безусловно, за таким результатом стоит большая, напряжённая работа многих тысяч людей, — сказал российский лидер.

Первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавирусной инфекции стала вакцина центра Гамалеи «Спутник V», на сегодняшний день зарегистрированная уже в 54 странах мира с общим населением свыше 1,4 млн человек, её эффективность оценивается в 91,6%. Также российским центром «Вектор» была произведена вакцина «ЭпиВакКорона».

Ранее NEWS.ru писал, что Швеция может получить препарат для прививания от COVID-19 «Спутник V», созданный в РФ, уже в июне. Об этом сообщил координатор по вакцинации этой страны Ричард Бергстрем.