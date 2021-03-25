Голикова похвалила российские тест-системы и вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/89dd0cea-8d45-11eb-86e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские тест-системы и вакцины эффективны не только в отношении базового штамма коронавирусной инфекции. Они работают и против так называемых британской и южноафриканской разновидностей, заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Благодаря этому в России нет массового распространения этих и ряда других зарубежных штаммов COVID-19, отметила она на заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Мы проверили наши тест-системы и вакцины (и спасибо нашим учёным) на способность обнаруживать и нейтрализовать имеющиеся мутирующие штаммы. Эффективность наших тест-систем и вакцин подтверждена,— цитирует Голикову РИА Новости.

Замглавы кабмина добавила, что страна входит в тройку мировых лидеров по охвату тестирований на коронавирус, при этом свыше 99% таких анализов осуществляются менее чем за 48 часов. По словам Голиковой, диагностические возможности медиков расширены благодаря внедрению экспресс-методов, которые позволяют выявить инфицирование коронавирусом в течение 20 минут.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Михаил Мишустин призвал Роспотребнадзор совершенствовать отечественные тест-системы, чтобы те могли выявлять новые разновидности коронавируса.