https://static.news.ru/photo/03853a6a-8c0e-11eb-bb1c-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov

Президент РФ Владимир Путин поставил вакцину от коронавируса, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства чувствует себя хорошо.

Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо, — сказал Песков журналистам ТАСС.

Представитель политика отметил, что 24 марта у Путина будет полноценный рабочий день.

23 марта Песков говорил, что Путин не стал вакцинироваться от коронавируса публично, поскольку не считает это целесообразным. При этом он не стал говорить, какую вакцину поставил глава государства.

Днём ранее Путин сообщил о намерении 23 марта сделать прививку от коронавируса. Как позже уточнил Песков, вакцинация российского лидера не будет публичной. Он также не стал уточнять, какой именно препарат намерен использовать президент, уточнив лишь, что это будет один из отечественных препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

В феврале, как писал NEWS.ru, Путин объяснил нежелание вакцинироваться перед телекамерами тем, что он не хочет «обезьянничать». Впрочем, тогда президент анонсировал эту процедуру на начало лета, заявляя об отсутствии необходимости вносить коррективы в план вакцинаций от других болезней.