Одна из дочерей Путина сделала прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/13c47388-dbaf-11ea-8ff7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин 11 августа 2020 года сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Также политик заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Об этом лидер рассказал во время совещания с членами правительства.

Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа. В ближайшее время вакцина должна поступить в медицинские учреждения, передаёт ТАСС.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года. Более массовое вакцинирование населения начнётся ориентировочно с октября.

В настоящее время в мире разрабатывается более 200 вакцин от коронавируса. Шесть из них проходят клинические испытания. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, будущая вакцина должна быть доступна всем и стать общественным благом.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности.