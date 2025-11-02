Холода на пороге: 4 срочных дела, чтобы спасти урожай в саду и огороде

Холода на пороге: 4 срочных дела, чтобы спасти урожай в саду и огороде

Резкое похолодание способно уничтожить плоды кропотливого труда садовода. Однако грамотных подготовительных мер хватит, чтобы минимизировать потери и сохранить урожай до весны.

Перед заморозками важно правильно определить сроки уборки культур: некоторые плоды теряют вкус и лежкость при подмораживании, другие становятся только лучше. Так, ремонтантную малину, груши и яблоки нужно собрать до того, как температура опустится до 8–10 °C.

Картофель и свеклу также нельзя оставлять на грядках при заморозках — это испортит их вкусовые качества и сократит срок хранения. Тыкву с толстой коркой можно подержать дольше, но при обмерзании листвы урожай надо срочно снимать либо укрывать посадки. При этом поздняя белокочанная капуста и морковь устойчивы к первым холодам — иногда морковь даже оставляют на грядках, чтобы она стала слаще.

Ранее сообщалось, что многие владельцы замиокулькаса мечтают, чтобы растение цвело пышно. При этом не все знают, что нужно для этого делать. Оказывается, роскошное долларовое дерево можно вырастить с помощью обычного чая, который все выбрасывают.