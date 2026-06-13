Хочешь, чтобы дом пах летом даже в январе? Свари это ягодное ассорти. Аромат сводит с ума

Хочешь, чтобы дом пах летом даже в январе? Свари это ягодное ассорти. Аромат сводит с ума

Терпеть не могу стоять у плиты часами. Поэтому это варенье — моя палочка-выручалочка: несколько минут на огне, а потом ягодная масса сама доходит до кондиции.

Ингредиенты

Смородина черная — 500 г, малина — 500 г, ежевика — 500 г, клубника — 500 г, сахар-песок — 3 кг, вода — 200 мл.

Как готовлю

Сначала я перебираю все ягоды, мою их и прямо в тазу мну толкушкой. Накрываю крышкой и забываю в холодильнике на ночь — за это время они отдают сок. На следующий день варю сироп: в кастрюлю засыпаю весь сахар, заливаю водой и грею на маленьком огне, пока сахар не разойдется.

Как закипит — отправляю туда холодную ягодную массу, прогреваю пару минут и выключаю. Начинаю медленно мешать варенье лопаткой. Мешаю, пока оно полностью не остынет до комнатной температуры.

Потом накрываю полотенцем и оставляю еще на сутки. Через 24 часа раскладываю по банкам и прячу в холодильник — там оно загустеет до идеальной желеобразной консистенции.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вкус насыщенный, кисло-сладкий баланс идеальный, смородина не перебивает клубнику. Лучше всего хранить в холодильнике, но у нас банка опустела за три дня — мажем на тосты и не можем остановиться.