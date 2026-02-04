Зимняя Олимпиада — 2026
Хлеб, яйцо и щепотка паприки. Аппетитные золотистые гренки с сырным вкусом за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Беру вчерашний хлеб, яйцо и немного молока и готовлю идеальные гренки на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, сытного и очень ароматного завтрака, который соберет всю семью за столом.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей корочкой ломтики с тонким дымчато-сладковатым ароматом паприки и нежной, пропитанной яично-сырной смесью серединкой.

Для приготовления вам понадобится: 4 ломтя белого хлеба, 2 яйца, 100 мл молока, 80–100 г тертого сыра (чеддер или сулугуни), 1 ч. л. сладкой молотой паприки, соль, сливочное масло для жарки. В миске взбейте яйца с молоком, паприкой и щепоткой соли. Добавьте тертый сыр и перемешайте. Каждый ломоть хлеба обильно обмакните в сырно-яичную смесь, дав немного пропитаться. Разогрейте сковороду, растопите масло. Обжаривайте гренки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
