Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 14:19

Хитрость опытных дачников: что делать с грядками осенью для рекордного урожая

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильная осенняя подготовка грядок является фундаментом для богатого урожая в следующем сезоне. Своевременные работы позволяют улучшить структуру почвы, обогатить ее питательными веществами и защитить от зимних морозов. Грамотная обработка земли осенью создает оптимальные условия для развития растений весной.

Основной процесс включает перекопку почвы с одновременным внесением органических удобрений — перепревшего навоза или компоста из расчета 5–7 кг на квадратный метр. Глубокую перекопку проводят без разбивания комьев земли — это способствует улучшению воздухообмена и задерживает снег зимой. Для снижения кислотности почвы добавляют доломитовую муку или древесную золу. Важный этап — посев сидератов (горчицы, ржи, овса), которые обогащают грунт азотом и подавляют рост сорняков. Грядки мульчируют торфом, опилками или соломой для защиты от вымерзания. Обязательно удаление растительных остатков и глубокое рыхление междурядий для уничтожения вредителей. Такая комплексная подготовка позволяет весной начать сев на две-три недели раньше и обеспечивает растения необходимыми питательными веществами на весь период вегетации.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.

дачи
огороды
советы
урожай
уход
удобрения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.