Хинштейн: власти пока не собираются делать вход в Интернет по паспорту

https://static.news.ru/photo/5ba43f68-becf-11eb-9ae1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти пока не собираются вводить практику получения доступа в Интернет по паспорту. Об этом журналистам «Интерфакса» рассказал депутат Государственной думы единоросс Александр Хинштейн.

Нет, сегодня о регистрации, о входе в Интернет по паспорту речи не идёт. По крайней мере, в настоящий период, — сказал он.

Политик отметил, что сам придерживается позиции о необходимости «поступательно» делать Сеть деанонимизированной средой. Однако достигать таких результатов нужно не запретами и жёсткими репрессивными мерами, а формированием культуры поведения в Интернете.

Как можно сформировать такую культуру деанонимизации? Через разные инструменты. На мой взгляд, это просто должно стать немодным и неприличным — прятаться за псевдонимом, — добавил Хинштейн.

Депутат считает, что человек, уверенный в своей правоте, не имеет нужды скрывать своё лицо.

Сейчас в России действует норма, обязывающая администраторов идентифицировать людей, подключающихся к публичной точке доступа Wi-Fi. Они должны получить информацию о фамилии, имени и отчестве человека и подтвердить эти данные документом, удостоверяющим личность. Для этого, как правило, используется мобильный телефон, который изначально оформлен на владельца по паспортным данным.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Интернет — это уже параллельный мир и там, как и в обычном мире, должно быть своё законодательство. По его мнению, это функция Роскомнадзора.