Харчо по-мегрельски с грецкими орехами! Суп с кавказским характером

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Харчо по-мегрельски с говядиной и грецкими орехами. Ароматный, насыщенный суп с кавказским характером! Этот суп не только согревает, но и наполняет дом атмосферой тепла и уюта. Разнообразие его ингредиентов и богатый букет специй создают волшебный вкус, который приятно удивит вас и ваших близких. Приготовьте харчо, и он станет настоящим кулинарным шедевром на вашем столе!

Ингредиенты

Говядина на рёбрышках — 1 кг

Рис круглый — 200 г (1 чашка)

Вода — 1,5–2 л

Лук репчатый — 5 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Томаты — 4–5 шт.

Грецкие орехи молотые — 1 ст.

Петрушка — 1 пучок

Кориандр, уцхо-сунели, имеретинский шафран — по 1/2 ч. л.

Соль, перец, лавровый лист — по вкусу

Приготовление

1. Мясо залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, варите на медленном огне 2 часа. Процедите.

2. Лук обжарьте до прозрачности. Томаты нарежьте и добавьте их к луку. Посолите и поперчите.

3. В готовый бульон засыпьте рис, зажарку и измельченные орехи. Добавьте специи, посолите. Варите 15–20 минут.

4. За 5 минут до готовности добавьте чеснок и петрушку. Выключите огонь, дайте настояться.

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