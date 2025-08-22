Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 05:27

Хамон и персики — неожиданное сочетание: готовим сочный салат за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с персиками и хамоном — это свежий, легкий и элегантный вкус лета. Нежное сочетание сладких фруктов, соленой ветчины и кремового сыра создает гармоничный и запоминающийся букет. Идеальное блюдо для теплого дня или легкого ужина.

Для салата возьмите пучок свежей руколы. Нарежьте крупными ломтиками 2 спелых персика и 1 нектарин. Разломите руками 1 шарик бурраты или страчателлы. Разделите на тонкие ломтики 50–70 г хамона. Горсть орехов пекан или грецких слегка обжарьте и порубите. Добавьте несколько листиков мяты и базилика. Для заправки смешайте 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. меда, соль и перец по вкусу. Аккуратно соедините все ингредиенты салата и полейте заправкой перед подачей.

Салат получается невероятно свежим с сочными фруктами, пикантной соленостью хамона, кремовой текстурой сыра и приятной хрустящей ноткой орехов.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
салаты
персики
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году
Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома
Цех сборки дронов ВСУ поразили в Запорожье
Полиция раскрыла, почему Сырский не сможет навестить в РФ болеющего отца
Психолог объяснила, как перестать винить себя за отпуск
Россиянам назвали частую причину хронической усталости осенью
Волгоград подвергся массированной атаке дронов ВСУ
«Рванули к нашим»: озвучено, на что готовы солдаты ВСУ ради плена
Порчи экстрасенсов, слова о Зеленском, алкоголь: где сейчас Башаров
В Самаре и Калуге ввели ограничения на полеты
Роспотребнадзор озвучил, какие прививки нужны перед первым классом
Оборонявшие приграничье России от ВСУ бойцы получат новый статус
В ОП назвали причины, по которым водителям разрешается выезжать на обочину
Сенатор Грэм пригрозил наделить Россию статусом «спонсора терроризма»
«Серьезные проблемы»: от чего Ефремов тайно лечится в элитном санатории
Раскрыты данные о пенсиях госслужащих в России
«Словоблудие»: Рогов оценил слова Ермака об отказе уступать территории РФ
Клинтон намеревался «впустить» Россию в НАТО
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с праздником
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.