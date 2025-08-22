Хамон и персики — неожиданное сочетание: готовим сочный салат за 10 минут

Салат с персиками и хамоном — это свежий, легкий и элегантный вкус лета. Нежное сочетание сладких фруктов, соленой ветчины и кремового сыра создает гармоничный и запоминающийся букет. Идеальное блюдо для теплого дня или легкого ужина.

Для салата возьмите пучок свежей руколы. Нарежьте крупными ломтиками 2 спелых персика и 1 нектарин. Разломите руками 1 шарик бурраты или страчателлы. Разделите на тонкие ломтики 50–70 г хамона. Горсть орехов пекан или грецких слегка обжарьте и порубите. Добавьте несколько листиков мяты и базилика. Для заправки смешайте 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. меда, соль и перец по вкусу. Аккуратно соедините все ингредиенты салата и полейте заправкой перед подачей.

Салат получается невероятно свежим с сочными фруктами, пикантной соленостью хамона, кремовой текстурой сыра и приятной хрустящей ноткой орехов.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.