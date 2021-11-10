Gulagu.net рассказал о неожиданном повороте в судебном деле их информатора

Прокурор Саратовской области лично обжаловал постановление суда о заочном аресте Сергея Савельева – информатора проекта Gulagu.net. Рассмотрение представления прокурора назначено на 16 ноября. Об этом говорится в Telegram-канале правозащитников.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко лично обжаловал постановление суда о заочном аресте Сергея Савельева, нашего главного информатора и разоблачителя пыточного конвейера в ОТБ-1. Адвокат Савельева Снежана Мунтян сообщает, что рассмотрение представления прокурора назначено на 16 ноября, со своей стороны Мунтян также сейчас готовит жалобы для отмены этого абсурдного решения, - говорится в заявлении.

Правозащитники также поблагодарили международную организацию «Репортеры без границ», которая обратилась к российским властям с призывом прекратить уголовное преследование и репрессии в отношении Савельева.

Ранее МВД объявило его в розыск. Судя по материалам дела, бывшего заключённого обвиняют по статье о «неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, причинившем крупный ущерб» (ч.2 ст. 272 УК РФ).

Тем временем, Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. На видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале проекта, показаны шесть таких случаев.

Программист Сергей Савельев, отбывавший срок в Саратовской области и обслуживавший камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1, предоставил правозащитникам более 40 гигабайт видео, документов и фотографий, на которых заключённые, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осуждённых. Проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с пытками осуждённых в туберкулёзной больнице ФСИН в Саратовской области.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий, руководство больницы было уволено.