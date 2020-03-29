Руководители российских регионов выступили с обращениями к гражданам. Они призывали россиян оставаться дома.
Политики использовали для этого социальные сети. Московский мэр Сергей Собянин
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв также
Руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков
Спасибо, что остались дома! — написал он.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.
В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.
В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.
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