https://static.news.ru/photo/ba651824-71d2-11ea-9105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководители российских регионов выступили с обращениями к гражданам. Они призывали россиян оставаться дома.

Политики использовали для этого социальные сети. Московский мэр Сергей Собянин написал своё обращение в Instagram, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов записал видеообращение во «ВКонтакте».

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв также воспользовался Instagram. Аналогично поступили губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Татарстана Рустам Минниханов: они записали видео.

Руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков разместил в соцсети фотографии, на которых видны пустые улицы Нальчика.

Спасибо, что остались дома! — написал он.

Глава Удмуртии Александр Бречалов записал ролик о том, как он занимается спортом дома, самарский губернатор Дмитрий Азаров напомнил о целях введения нерабочей недели, приморский руководитель посоветовал беречь себя, а оренбургский лидер Денис Паслер отметил , что борьба с коронавирусом — приоритет местных властей.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.