Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала губернаторам ввести в своих регионах ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Речь идёт в том числе и о режиме самоизоляции на 14 дней всех вернувшихся из-за рубежа.
Кроме того, из
Гражданам этим постановлением предписывается соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга.
Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд и въезд в город не закрыты. Аналогичный режим «всеобщей самоизоляции» по примеру столицы также ввели в половине регионов страны.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 859 тысяч человек по всему миру, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выздоровели. В России выявлено 2337 случаев инфицирования, более 100 пациентов выписаны из больниц, 18 умерли. На Москву приходится 1613 случаев заражения, писал NEWS.ru.
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