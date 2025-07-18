В Госдуме рассказали, где можно ожидать контрнаступление ВСУ Депутат Журавлев: новое контрнаступление ВСУ стоит ждать в приграничных регионах

Направлениями для возможного контрнаступления ВСУ можно назвать все граничащие с Украиной российские регионы, допустил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, под угрозой в том числе новые субъекты — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

В числе направлений, где следует ожидать удара врага, можно, в принципе, называть все граничащие с Украиной российские регионы. В том числе и новые — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Напомню, именно там, в запорожских степях, ВСУ пытались провести свой широко разрекламированный контрнаступ 2023 года, — поделился Журавлев.

Депутат подчеркнул, что готовиться к возможному нападению нужно на всех направлениях. Однако опираться при подготовке, добавил он, следует не на слова многочисленных военных экспертов, а на сведения разведки.

Уверяю вас, скопление сил, способное на прорыв, хорошо видно даже из космоса. И в данной ситуации спутниковый мониторинг непременно покажет, где группируются вражеские войска, — заключил парламентарий.

Ранее Журавлев отмечал, что ни одна западная ракета не долетит до Москвы. По его словам, российская ПВО даже сейчас сбивает 85% дронов ВСУ.