Грибы вместо пиццы? Закуска из 4 ингредиентов, которая удивит гостей

Когда на кухню нет времени, а нужно что-то вкусное и сытное, этот рецепт выручит. Всего четыре простых ингредиента, минимум времени и максимум вкуса. Такие шампиньоны отлично подойдут и для быстрой закуски, и для полноценного перекуса.
Что понадобится
- крупные шампиньоны — 10 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- сметана — 2 ст. л.
- твёрдый сыр — 150 г
- зелень, соль — по вкусу
Как готовить:
Шаг 1.
Отделите ножки грибов от шляпок. Ножки мелко нарежьте, как и лук.
Шаг 2.
Обжарьте лук с грибными ножками на сковороде до золотистого цвета. Посолите по вкусу.
Шаг 3.
Добавьте сметану, убавьте огонь и потушите всё вместе около минуты.
Шаг 4.
Снимите с плиты, добавьте измельчённую зелень и натёртый сыр. Перемешайте до однородности.
Шаг 5.
Наполните шляпки шампиньонов приготовленной начинкой. Сверху снова посыпьте сыром.
Шаг 6.
Разложите грибы на противень и запекайте при 180 °C в течение 15 минут.
Шаг 7.
Подавайте горячими. Они получаются сочными, ароматными и отлично сочетаются с любым гарниром.
Почему стоит попробовать
Такая закуска готовится быстрее пиццы, а на вкус — как ресторанное блюдо. Минимум усилий, максимум результата. Подходит и для вечеринки, и для тихого ужина дома. Сохраняйте рецепт — пригодится не раз.
