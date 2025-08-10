Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Грибы вместо пиццы? Закуска из 4 ингредиентов, которая удивит гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда на кухню нет времени, а нужно что-то вкусное и сытное, этот рецепт выручит. Всего четыре простых ингредиента, минимум времени и максимум вкуса. Такие шампиньоны отлично подойдут и для быстрой закуски, и для полноценного перекуса.

Что понадобится

  • крупные шампиньоны — 10 шт.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • сметана — 2 ст. л.
  • твёрдый сыр — 150 г
  • зелень, соль — по вкусу

Как готовить:

Шаг 1.

Отделите ножки грибов от шляпок. Ножки мелко нарежьте, как и лук.

Шаг 2.

Обжарьте лук с грибными ножками на сковороде до золотистого цвета. Посолите по вкусу.

Шаг 3.

Добавьте сметану, убавьте огонь и потушите всё вместе около минуты.

Шаг 4.

Снимите с плиты, добавьте измельчённую зелень и натёртый сыр. Перемешайте до однородности.

Шаг 5.

Наполните шляпки шампиньонов приготовленной начинкой. Сверху снова посыпьте сыром.

Шаг 6.

Разложите грибы на противень и запекайте при 180 °C в течение 15 минут.

Шаг 7.

Подавайте горячими. Они получаются сочными, ароматными и отлично сочетаются с любым гарниром.

Почему стоит попробовать

Такая закуска готовится быстрее пиццы, а на вкус — как ресторанное блюдо. Минимум усилий, максимум результата. Подходит и для вечеринки, и для тихого ужина дома. Сохраняйте рецепт — пригодится не раз.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

