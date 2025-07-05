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05 июля 2025 в 21:00

Готовятся быстро, съедаются вмиг! Лучший рецепт котлет из куриной грудки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные куриные котлеты, которые тают во рту, — ваш новый любимый рецепт! Эти котлеты из куриной грудки получаются невероятно сочными и ароматными. Секрет — в правильном сочетании ингредиентов! Куриное филе, картофель и лук пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Добавляем яйца, сметану, измельченный чеснок, паприку, соль и перец — тесто получается нежным и воздушным.

Вводим муку — ровно столько, чтобы масса держала форму. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем ложкой аккуратные котлетки. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон — около 4–5 минут с каждой стороны.

Готовые котлетки получаются румяными снаружи и нежными внутри. Подаем со свежими овощами или любимым соусом — это настоящий праздник вкуса без лишних хлопот! Проверено — ваши домочадцы будут просить добавки!

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кулинария
котлеты
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
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