Готовлю за 20 минут килограмм печенья на неделю! «Кошачьи язычки» к чаю!

Готовлю за 20 минут килограмм печенья на неделю! «Кошачьи язычки» к чаю!

«Кошачьи язычки» — нежнейшее печенье, которое тает во рту! Этот рецепт — настоящая классика, которую обожают и дети, и взрослые. Тонкие хрустящие печеньки с нежной текстурой идеально подходят к чаю или кофе. А готовятся они настолько просто, что справятся даже те, кто далек от кулинарии!

Приготовление:

Размягченное сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до воздушной массы. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Всыпьте муку порциями — тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам.

Кондитерский мешок с круглой насадкой заполните тестом. На противень с пергаментом выдавливайте полоски длиной 5–7 см. Выпекайте при 200 °C всего 5–7 минут — края должны слегка подрумяниться, а серединка остаться светлой.

Секрет успеха:

Муку обязательно просеивайте — это сделает печенье воздушным.

Не передерживайте в духовке — язычки быстро готовятся.

Храните в жестяной коробке — так они дольше останутся хрустящими.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.