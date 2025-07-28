Выпечка за 20 минут! Лимонное печенье с миндалем: нужно лишь 5 ингредиентов

Лимонное печенье с миндалем — солнечное настроение в каждой крошке. Если вам хочется чего-то одновременно нежного и пикантного, это печенье станет идеальным выбором! Хрустящие края, мягкая серединка, яркий цитрусовый аромат и легкая ореховая нотка — такое сочетание не оставит равнодушным никого. Особый шарм этим печеньям придает лимонная цедра, которая раскрывается при выпечке, наполняя кухню волшебным свежим ароматом. А миндальные лепестки добавляют изысканный хруст и делают текстуру по-настоящему интересной. Идеально к утреннему кофе или в качестве легкого десерта после ужина.

Разотрите 150 г мягкого сливочного масла и 100 г сахара до пышности. Добавьте цедру одного лимона, 1 ст. л. лимонного сока и 1 яйцо, тщательно перемешайте. Просейте 200 г муки с щепоткой соли, постепенно введите в масляную смесь. Тесто должно получиться мягким, но нелипким. Добавьте 50 г рубленого миндаля или миндальных лепестков. Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пекарской бумагой, слегка приплюсните. Выпекайте 12–15 минут при 180 °C до золотистого оттенка по краям. Дайте остыть на решетке — печенье станет хрустящим.

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