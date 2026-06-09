Я не ждал, что клубника и песто подружатся, но этот рецепт разорвал шаблон

Я не ждал, что клубника и песто подружатся, но этот рецепт разорвал шаблон

Считал, что клубника только для варенья и тортов. А потом попробовал ее с соусом песто на хрустящем крекере — и теперь это моя коронная закуска для гостей.

Ингредиенты

Крекер — 8 шт., клубника — 250 г, пармезан — 40 г, миндаль сырой — 20 г, петрушка — 20 г, оливковое масло Extra Vergine — 4 ст. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала заливаю миндаль крутым кипятком на 5 минут, потом обдаю холодной водой, чищу от кожицы и мелко рублю ножом. Пармезан тру на мелкой терке, а петрушку мелко режу.

Песто: в ступке растираю зелень, миндаль и сыр, а потом маленькими порциями вливаю оливковое масло, пока не получится густая паста. Клубнику мою, сушу, режу ломтиками и выкладываю на крекеры. Щедро поливаю песто, сверху — щепотка свежемолотого черного перца. Все, закуска готова за 15 минут, и она взорвет твой фуршет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Визуально — бомба: красная клубника на зеленом песто выглядит как картина. На вкус — взрыв: сначала сладкая ягода, потом ореховая нотка кедровых орешков, а финиширует все острым пармезаном. Текстура — хруст крекера и сочная мякоть. Советую не мельчить клубнику, резать крупными дольками — так сок не вытекает и закуска не превращается в кашу.