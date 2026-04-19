Маринад от помидоров не выливаю — готовлю хрустящие крекеры к чаю или паштету. Исчезают мгновенно

Сначала идея показалась странной — использовать маринад от помидоров в тесте. Но стоило один раз попробовать, и теперь это один из любимых быстрых рецептов. Крекеры получаются хрустящие, рассыпчатые и с легкой пикантной ноткой — идеально и к чаю, и к любым намазкам.

Получается целая тарелка домашней закуски, которая улетает быстрее любых магазинных вариантов.

Ингредиенты: маринад от помидоров — 160 мл, растительное масло — 40 мл, мука — около 230 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л., кунжут — 2 ст. л., мак — 2 ст. л.

Сначала смешиваю маринад с растительным маслом, добавляю большую часть муки, разрыхлитель, кунжут и мак. Перемешиваю, затем постепенно подсыпаю оставшуюся муку и замешиваю мягкое тесто — оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.

Раскатываю тесто в пласт примерно 4–5 мм толщиной, нарезаю на квадратики или ромбики и выкладываю на противень с пергаментом.

Выпекаю при 180 градусах около 15 минут до румяности. После духовки обязательно даю им полностью остыть — именно тогда крекеры становятся особенно хрустящими и рассыпчатыми.