Готовлю все лето — еще ни разу не надоело! Баклажаны по-восточному!

Готовлю все лето — еще ни разу не надоело! Баклажаны по-восточному!

Баклажаны с грибами по-азиатски — сочные, ароматные, пальчики оближешь! Этот рецепт — настоящая находка для любителей ярких восточных вкусов. Баклажаны получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой снаружи, а пикантная заправка делает их совершенно неотразимыми!

2 баклажана нарезаем брусочками, посыпаем солью и оставляем на 10 минут — так уйдет горечь. Промываем и обсушиваем. На раскаленной сковороде с минимальным количеством масла обжариваем до золотистости. Добавляем 1 нарезанный сладкий перец и 5 шляпок грибов (шампиньоны или вешенки), жарим вместе 3 минуты.

Готовим взрывную заправку: смешиваем 6 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. яблочного уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. тертого имбиря и 3 измельченных зубчика чеснока. 2 ч. л. крахмала разводим в 1 ст. л. воды, вливаем в соус. Заливаем овощи заправкой, добавляем нарезанный зеленый лук (5 перьев), тушим под крышкой 2 минуты.

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