07 апреля 2026 в 11:00

Готовлю вместо магазинных сдобных булок — эти творожные «Карамельки» с цукатами и ванилью получаются мягкими, влажными и исчезают мгновенно

Беру творог, яйца и муку — и за полчаса на столе румяные, пышные булочки, которые тают во рту и ничуть не уступают покупной выпечке.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, маслянистый мякиш с легкой карамельной ноткой, сладкие цукаты в каждом кусочке, а аромат ванили наполняет весь дом.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 г цукатов, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером.

Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте яйца, затем творог и соль, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу, замесите мягкое тесто. Добавьте цукаты, перемешайте.

Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Эти булочки мягкие, влажные и такие ароматные, что невозможно съесть только одну. Идеальны к утреннему кофе или вечернему чаю.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Драчена, о которой молчали бабушки: деревенский рецепт, от которого невозможно оторваться
Салат «Петрович» с чесночным соусом на сметане: готовлю по любому поводу — съедается подчистую
Этот кекс помог мне найти жену — теперь готовлю постоянно! Настоящее вишнево-шоколадное чудо
Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических
4 лучших рецепта кулича — 2026: без дрожжей, творожный, с жидкой серединой
Мария Левицкая
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
