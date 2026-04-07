Готовлю вместо магазинных сдобных булок — эти творожные «Карамельки» с цукатами и ванилью получаются мягкими, влажными и исчезают мгновенно

Беру творог, яйца и муку — и за полчаса на столе румяные, пышные булочки, которые тают во рту и ничуть не уступают покупной выпечке.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, маслянистый мякиш с легкой карамельной ноткой, сладкие цукаты в каждом кусочке, а аромат ванили наполняет весь дом.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 г цукатов, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером.

Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте яйца, затем творог и соль, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу, замесите мягкое тесто. Добавьте цукаты, перемешайте.

Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Эти булочки мягкие, влажные и такие ароматные, что невозможно съесть только одну. Идеальны к утреннему кофе или вечернему чаю.

